Séoul (VNA) - La République de Corée a officiellement démarré des négociations sur l'accord de libre-échange avec la Malaisie afin de diversifier les marchés à l'export et d'étendre sa présence en Asie du Sud-Est.



Le ministre sud-coréen du Commerce, Yoo Myung-hee, a eu une vidéoconférence avec son homologue malaisien du Commerce international et de l'Industrie, Darell Leiking, le 27 juin. Ils ont fixé l'objectif d'achever les négociations juste au moment où le Sommet entre la République de Corée et l'ASEAN se déroulera en novembre prochain.

Le premier cycle de négociations sur l'accord de libre-échange se tiendra à Kuala Lumpur le 11 juillet.



Depuis que la République de Corée a conclu un accord de libre-échange (ALE) avec l'ASEAN en 2007, Séoul s'efforce de signer des ALE distincts avec des pays membres du bloc régional.



La Malaisie est désormais le 4e partenaire commercial de la République de Corée dans l'ASEAN, avec un commerce bilatéral de 19,2 milliards de dollars en 2018.



Auparavant, la République de Corée avait signé des ALE avec le Vietnam et Singapour et était en train de négocier avec l'Indonésie et les Philippines.



En cas de succès, Séoul signera des accords de libre-échange avec ses cinq principaux partenaires commerciaux de l'ASEAN. -VNA