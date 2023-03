Hanoi (VNA) – Actuellement, 142 pays et territoires ont investi au Vietnam, la République de Corée en tête avec un montant total de 81,3 milliards de dollars.

Dans une usine de Samsung au Vietnam. Photo: Vnfinance

Au cours des 2 premiers mois de 2023, la République de Corée a investi au Vietnam environ 418,83 millions de dollars dans 26 nouveaux projets. Selon le ministère du Plan et de l’Investissement, les investisseurs sud-coréens se concentrent dans l’industrie manufacturière, l’immobilier et la construction.



Les provinces et villes où les investisseurs sud-coréens sont bien implantés sont Bac Ninh, Hai Phong, Hanoi, Dông Nai, Thai Nguyên et Hô Chi Minh-Ville.



Selon des experts économiques, c’est l’environnement d’investissement favorable qui attire les Sud-Coréens, contribuant au développement du pays ces dernières années.



Dans les temps à venir, les gouvernements des deux pays continueront de coopérer et d’aider les entreprises sud-coréennes à accroître leurs investissements au Vietnam, en particulier dans des domaines tels que la construction d’infrastructures respectueuses de l’environnement; le développement de l’énergie propre; la finance; l’agriculture; la santé; le secteur numérique et la culture… -CPV/VNA