Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) – Le Service du Plan et de l'Investissement de la province de Vinh Phuc (Nord) et le Centre de consultation et de solutions technologiques Vietnam - République de Corée (VITASK) ont signé un protocole d'accord sur le soutien aux entreprises opérant dans les domaines du génie mécanique et de l'électronique.

Selon ce protocole d'accord conclu le 6 juillet, dans un délai d'un an, le VITASK fournira un soutien technique et des conseils à au moins dix entreprises de Vinh Phuc spcécialisées dans les secteurs des industries de soutien à l’automobile, de l'électricité et de l'électronique, afin d'améliorer leur compétitivité dans la conception de produits, leur productivité et la qualité de leurs produits. Il les assistera également dans la formation de personnel et le transfert de technologies...

Jeong Woo Jin, consul général de la République de Corée au Vietnam, a déclaré que Vinh Phuc était la première province du pays à signer un protocole d'accord avec le VITASK sur le soutien aux entreprises opérant dans ces domaines.

Selon Jeong Woo Jin, les entreprises de la province opérant dans le génie mécanique et l'électronique auront accès à des solutions pour résoudre des problèmes techniques et renforcer leurs activités commerciales, afin de pouvoir rejoindre les chaînes de valeur mondiales.

Le vice-président du Comité populaire provincial Vu Chi Giang a déclaré que Vinh Phuc comptait 415 entreprises issues d'IDE (investissement direct étranger), dont de grands noms dans le génie mécanique et l’électronique tels que Toyota, Honda, Piaggio, Camsys, Compal...

Grâce à la mise en œuvre du protocole d'accord signé, les entreprises de la province spécialisées dans les industries auxiliaires auront de nombreuses opportunités de moderniser leurs technologies, a-t-il déclaré.-VNA