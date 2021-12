Le Premier ministre sud-coréen Kim Boo-kyum et le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue (gauche). Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre sud-coréen Kim Boo-kyum a affirmé la haute considération des relations avec le Vietnam et la poursuite de considérer le pays comme un partenaire clé dans la mise en œuvre de la Nouvelle politique « tournée vers le Sud ».

Le dirigeant sud-coréen a eu le 14 décembre une entrevue avec le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam Vuong Dinh Hue, à l'occasion de sa visite officielle en République de Corée.

Vuong Dinh Hue a affirmé que le Vietnam souhaitait renforcer sa coopération avec la République de Corée afin d’approfondir les relations bilatérales dans de nombreux domaines, notamment dans l’économie, le commerce et l’investissement. Il a hautement apprécié la croissance des relations économiques des deux pays dans le contexte des impacts négatifs de la pandémie de COVID-19.



Les deux parties ont convenu de soutenir le rehaussement des relations des deux pays à un niveau plus élevé à l'occasion du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques en 2022 ; de renforcer et d’élargir la coopération dans les domaines de la sécurité et de la défense ; de mettre en œuvre conjointement des activités pour célébrer le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques.



Les dirigeants des deux pays ont affirmé leurs efforts pour porter le commerce bilatéral à 100 milliards de dollars en 2023 et 150 milliards de dollars en 2030.



Les deux parties ont convenu d'encourager les agences concernées des deux pays à échanger des informations sur les politiques de relance du tourisme après la pandémie, de créer des conditions favorables aux voyages des touristes des deux pays, notamment la reconnaissance du passeport vaccinal et la réouverture prochaine des lignes aériennes commerciales.



A cette occasion, le président de l’AN du Vietnam Vuong Dinh Hue a remercié le gouvernement et le peuple sud-coréens pour leur soutien actif au Vietnam à travers l’octroi de nombreux équipements médicaux, dont près de 1,4 million de doses de vaccin anti-COVID-19. Il a suggéré que les deux parties coopèrent activement dans la recherche, le développement et le transfert de technologie pour la production de vaccins et de médicaments, pas seulement pour la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Le dirigeant vietnamien a espéré que le Premier ministre et le gouvernement de la République de Corée continueront de soutenir et d'aider les citoyens vietnamiens au pays, à défendre leurs intérêts légitimes, notamment les travailleurs et les Vietnamiens dans les familles multiculturelle Vietnam-République de Corée pour qu’ils puissent avoir une vie stable et heureuse. -VNA