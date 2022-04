Les exportations nationales en mars se sont chiffrées à plus de 34,7 milliards de dollars, soit une hausse de 14,8% en un an. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Selon le site d'information HK01 à Hong Kong (Chine), bien qu'elle ait été fortement touchée par la pandémie de COVID-19, l'économie vietnamienne a commencé à se redresser à partir de la fin de 2021 et ses exportations ont obtenu des résultats remarquables.



Selon Andrew Jeffries, directeur de la Banque asiatique de Développement (ADB) au Vietnam, dans le contexte de pandémie et de fluctuations géopolitiques dans le monde, bien que les flux d'investissements mondiaux diminuent, les capitaux étrangers au Vietnam ont toujours le potentiel de croître.



Les données des Douanes vietnamiennes montrent que les exportations nationales en mars se sont chiffrées à plus de 34,7 milliards de dollars, soit une hausse de 14,8% en un an.



China Business News rapporte également qu'au premier trimestre, les exportations vietnamiennes de téléphones mobiles et de composants, de produits électroniques, d'ordinateurs et de composants, ont dépassé 27,3 milliards de dollars, soit près du montant enregistré au premier semestre 2021.



Selon les statistiques des Douanes chinoises, le commerce bilatéral en 2021 a pour la première fois dépassé la barre des 200 milliards de dollars, atteignant plus de 230 milliards, en hausse de 19,7%. La Chine est demeurée le plus grand partenaire commercial du Vietnam.



L'économie vietnamienne a commencé à se stabiliser et se redresser depuis le quatrième trimestre 2021 grâce à des taux de vaccination élevés et à la décision de "normaliser l'épidémie". Cette année, les exportations continueront d'être le principal moteur de la croissance nationale.

La plupart des économistes prédisent que l'économie vietnamienne pourrait se redresser plus fortement au deuxième trimestre 2022. Le 15 mars, le Vietnam a complètement rouvert ses activités touristiques internationales. Cette décision favorisera également le retour des responsables techniques internationaux ainsi que l'industrie manufacturière vietnamienne.-VNA