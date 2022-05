Un bureau de prêts selon la résolution no 11 du gouvernement. Photo: VOV

Hanoï (VNA) - Grâce à la détermination des autorités et collectivités locales, mais aussi à la coopération de la population, la mise en œuvre de la résolution no 11 du gouvernement, relative au redressement et au développement socioéconomique, s’est avérée efficace dans la province de Kon Tum (Hauts plateaux du Centre). La vie et la production sur place ont commencé à revenir à la normale après la longue période de distanciation sociale due à la pandémie de Covid-19.



La famille d’A Veo est l’un des foyers démunis que compte Kà Bây, un village rattaché à la commune de Sa Binh, dans le district de Sa Thây. Il y a deux mois, sa famille a bénéficié d’un crédit à taux préférentiel dans le cadre d’un paquet d’aide du gouvernement destiné à soutenir les foyers impactés par l’épidémie de Covid-19. D’un montant de 100 millions de dongs, ce crédit lui a permis d’acheter deux génisses, ainsi que des variétés et de l’engrais pour son exploitation. A Veo est vraiment très heureux.

Photo d'illustration : VOV

“Je tiens à remercier le Parti et l’État de nous avoir aidés à accéder à cet emprunt qui nous a permis de nous lancer dans l’élevage bovin et la fruiticulture. Notre niveau de vie s’est nettement amélioré”, a-t-il dit.

Des centaines d’autres foyers vulnérables du district de Sa Thây ont aussi bénéficié de ce type de crédit pour relancer leur production, remonter leurs affaires et financer les études de leurs enfants. Les autorités locales ont fait tout ce qui est nécessaire pour une bonne application de la résolution no 11 du gouvernement sur le redressement et le développement socioéconomique. L’accès rapide des habitants défavorisés au crédit à taux préférentiel ravit Nguyên Minh Thuân, secrétaire du comité du Parti de la commune de Sa Binh.

“Dès le début du premier trimestre, les autorités communales ont collaboré avec la Banque des politiques sociales du district de Sa Thây, pour établir la liste des ménages en difficulté impactés par la pandémie de Covid-19. À ce jour, plus de 30 foyers ont eu accès aux emprunts pour un montant total de 1,4 milliard de dongs. Nous avons chargé les services compétents et les collectivités locales d’accompagner les habitants dans l’utilisation efficace de leurs crédits”, a-t-il souligné.



Selon Nguyên Van Trung, directeur adjoint de la Banque des politiques sociales de la province de Kon Tum, les demandes de crédits sont estimées à plus de 1.200 milliards de dongs. Il s’engage à mettre tout en œuvre pour accélérer le décaissement des prêts.

“Cette résolution est arrivée au bon moment. De nombreux foyers démunis ont durement été impactés par la pandémie depuis plus de 2 ans. Ces prêts les aideront à relancer leurs activités économiques et à stabiliser leur vie”, a dit Nguyên Van Trung.

La résolution no 11 du gouvernement a largement contribué à la reprise socioéconomique de la province de Kon Tum. -VOV/VNA