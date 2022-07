Hanoï (VNA)- Le taux de reprise des lignes internationales au Vietnam n'a pas encore atteint les attentes, représentant actuellement 40% par rapport au moment pré-pandémique de COVID-19, a rapporté le chef de l'Administration de l'aviation civile du Vietnam (AACV), Dinh Viet Thang.

Photo : VNA

S'exprimant lors d'une réunion du ministère des Transports mardi à Hanoï, Dinh Viet Thang a déclaré que ce mois-ci est le moment où le marché de l'aviation intérieure a connu une croissance de 5% par rapport au mois précédent et de 38% par rapport à la phase précédente de l’épidémie de COVID-19.Selon les données statistiques, le nombre de passagers transitant par les aéroports du Vietnam a atteint près de 12 millions de personnes en juillet, au cours duquel les arrivées internationales ont totalisé 1,3 million, en baisse de 65%, tandis que les passagers nationaux ont atteint 12 millions, soit une augmentation de 40%.Parallèlement, le volume de fret transporté par voie aérienne a totalisé 119.000 tonnes, soit une baisse de 9,3% par rapport à la phase pré-pandémique.À ce jour, les flottes de vols des compagnies aériennes nationales ont également récupéré environ 80%, a rapporté Dinh Viet Thang.Cependant, il s'est dit préoccupé par le taux de reprise des itinéraires internationaux au Vietnam, en particulier les vols vers la République de Corée et la Chine, en raison de certains obstacles et lacunes liés à la tendance au renforcement du contrôle épidémique et d'autres dans divers pays.De son côté, le ministre des Transports, Nguyên Van Thê, a souligné la nécessité de porter une attention particulière aux questions de sécurité des vols, notamment la météo lorsque la saison des pluies et des orages commence.Par conséquent, les travaux d'inspection dans les aéroports devraient être encouragés, revoir et réduire le nombre de magasins et d'entreprises dans le terminal afin de créer de l'espace pour servir les passagers, en plus de définir des mesures visant à réduire la congestion dans les aéroports de Nôi Bai et Tân Son Nhât, a souligné le ministre. - VNA