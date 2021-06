Photo d'illustration



Hanoï (VNA) - La porte-parole du ministère des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang a affirmé qu'il n'y avait pas de discrimination entre les Vietnamiens et les étrangers en matière de vaccination. Elle a également souligné que la réponse du Vietnam à l’épidémie lors de ces derniers temps avait été reconnue par la communauté internationale.



Lors de la conférence de presse périodique organisée par visioconférence le 24 juin, Le Thi Thu Hang a indiqué que dans le but d'obtenir l'immunité collective pour ramener la vie à la normale, récemment, le Vietnam avait facilité et donné des vaccinations gratuites à plus de 600 membres des missions diplomatiques étrangères et des organes onusiens au Vietnam et à leurs proches. Elle a également annoncé que le ministère des Affaires étrangères travaillait avec le ministère de la Santé pour organiser la vaccination de plus de 50 journalistes et assistants de presse dans les bureaux de presse étrangère au Vietnam dès le début de la semaine prochaine.



Le Vietnam ne fait pas de discrimination dans le processus de soins de santé et de vaccination entre les citoyens vietnamiens et les citoyens étrangers vivant, étudiant et travaillant sur son sol, a affirmé Le Thi Thu Hang, ajoutant que la vaccination des citoyens étrangers sera facilitée lorsque le Vietnam recevra plus de vaccins contre le COVID-19, dans le but d’atteindre l’immunité collective et de faire reculer l’épidémie.



Répondant à des questions demandant des commentaires sur un article publié le 2 juin sur le New York Times (États-Unis), selon lequel les réalisations passées du Vietnam dans la lutte contre le COVID-19 étaient « chanceuses », la porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré que cette évaluation n’était pas tout à fait objective.



Le Thi Thu Hang a souligné qu’avec la détermination, les efforts et la participation de l'ensemble du système politique, du peuple et en particulier des forces au front contre l'épidémie, le Vietnam avait surmonté trois vagues épidémiques et que le pays contrôlait progressivement la quatrième vague relativement compliquée, assurant la vie des gens et les activités de production.



Selon la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, le Vietnam met en œuvre rapidement et efficacement sa stratégie vaccinale, en suivant une feuille de route appropriée, scientifique et efficace pour progresser vers l'immunité collective.



Les réalisations du Vietnam en matière de prévention et contrôle de l'épidémie lors de ces derniers temps ont été reconnues et appréciées par la communauté internationale, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de nombreux pays, a-t-elle affirmé, ajoutant que l'opinion publique, la presse, y compris la presse américaine, avaient reconnu le Vietnam comme un modèle en matière de réponse à l’épidémie. -VNA