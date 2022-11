Photo: qdnd.vn



Hanoï (VNA) - Le général de corps d'armée Nguyen Tan Cuong, chef d'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam et vice-ministre de la Défense, a présidé le 31 octobre à Hanoï la répétition des cérémonies d'ouverture et de clôture du 30e Tournoi de tir des armées de l'ASEAN (AARM-30).

Après la répétition, le général de corps d'armée Nguyen Tan Cuong a salué les efforts et la coordination étroite des agences, unités et forces participantes pour préparer les cérémonies d'ouverture et de clôture de l'AARM-30.

Il a également demandé aux forces participantes de remédier rapidement aux lacunes, d'assurer la solennité des cérémonies et d'exprimer l'identité culturelle du Vietnam.

Le général de corps d'armée Nguyen Tan Cuong visite l'exposition de l'AARM-30. Photo: qdnd.vn



Auparavant, le général de corps d'armée Nguyen Tan Cuong a visité l'exposition de l'AARM-30.

Organisée pour la première fois en 1991 en Malaisie, l'AARM est une activité annuelle des armées de terre des pays de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

L'organisation de l'AARM-30 affirme l'intégration internationale active et profonde du Vietnam. Il s'agit d'une bonne occasion pour les pays participants d'intensifier la solidarité, l'amitié et la compréhension mutuelle entre les joueurs participants, contribuant au renforcement des relations de coopération entre les armées des pays dans la région. -VNA