Les villes et provinces de la région du Nam Bô oriental se concentrent toutes sur les investissements dans les infrastructures pour attirer les IDE. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Situées dans la zone économique clé du pays, les villes et provinces de la région du Nam Bô oriental (Sud-Est) ont toujours un grand attrait pour les projets d’IDE avec de nombreuses politiques ouvertes avec un esprit de développement durable et une priorité accordée à des domaines à forte valeur ajoutée.

Il est prévu que les projets dans cette région augmenteront fortement dans les temps à venir, contribuant ainsi à promouvoir son développement socio-économique.

La province de Binh Duong fait partie des principales localités à attirer des capitaux d’IDE avec 9,56 milliards de dollars, dépassant l'objectif pour l'ensemble de la période 2020-2025, devenant ainsi un « point positif » pour la région du Nam Bô Oriental dans la reprise économique après la pandémie de COVID-19.



Il existe actuellement 65 pays et territoires investissant à Binh Duong, avec près de 4.200 projets valides et un capital d'investissement total enregistré de plus de 40,2 milliards de dollars.

En tant que deuxième investisseur dans la province de Binh Duong, le Japon compte plus de 300 entreprises en opération avec 350 projets réunissant un capital d'investissement de 5,9 milliards de dollars. De nombreuses grandes marques japonaises ont des projets d'investissement à Binh Duong telles que : Panasonic, Toshiba, Tokyu, Aeon Mall,...



Le vice-président de groupe japonais NTT East Group, Tanabe, a déclaré que grâce à l'avantage d'une infrastructure de parc industriel moderne et pratiquement complète et à l’amélioration continue de l’environnement d’affaires, Binh Duong est devenue une destination privilégiée et une destination prioritaire des investisseurs étrangers, notamment ceux japonais.

Les entreprises japonaises soutiennent toujours la réforme de la province visant à attirer des investissements dans les industries de haute technologie de Binh Duong, a ajouté Tanabe.



En 2023, la province de Ba Ria-Vung Tau devient un « point lumineux » pour attirer les capitaux d'IDE. Selon le Service provincial du Plan et de l’Investissement, entre janviet et novembre, la province a attiré 20 projets d'investissements étrangers, soit une augmentation de plus de 5 projets sur la même période avec un capital social total de plus de 751 millions de dollars, en hausse de 2,78 fois, ce qui équivaut à une augmentation de plus de 481 millions de dollars sur la même période. C'est un chiffre qui montre les efforts et la détermination des autorités provinciales pour créer bon nombre des meilleurs facteurs pour attirer les investissements.



Une entreprise à participation étrangère installée dans la ZI de Giang Diên, district de Trang Bom, province de Dông Nai . Photo: VNA

Pour la province de Dong Nai, en octobre 2023, le fonds total d’IDE a atteint près d'un milliard de dollars, dépassant le plan de 300 millions de dollars. Le Service provincial du Plan et l’Investissement a déclaré que les récents projets d'IDE ont favorisé le développement socio-économique local, en particulier le secteur industriel.

Mai Hung Dung, vice-président permanent du Comité populaire provincial de Binh Duong, a déclaré que la province s'efforce toujours d'attirer des investissements vers le développement durable, en accordant une priorité aux industries et aux domaines de haute technologie et respectueux de l'environnement, créant une forte valeur ajoutée.

La province réforme en profondeur un environnement d'investissement sûr et convivial, et est prête toujours à accueillir les investisseurs nationaux et étrangers pour son développement à long terme.

Le président du Comité populaire provincial de Ba Ria-Vung Tau, Nguyên Van Tho, s'est engagé à soutenir les investisseurs dans la mise en œuvre de leur projet de la manière la plus rapide et la plus pratique, à continuer à réformer les procédures, en vue de faire de Ba Ria - Vung Tau une destination attrayante des investisseurs pour le développement de la province et de la région du Nam Bô oriental. -VNA