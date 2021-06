Cân Tho (VNA) – Grâce à la construction de nouvelles infrastructures et à l’aéroport international du delta du Mékong, Cân Tho est en train de devenir une destination privilégiée des investisseurs, notamment des promoteurs immobiliers.



Un meilleur réseau autoroutier régional

La ville de Cân Tho, dans le delta du Mékong. Photo : Net/CVN

La priorité des ressources dans le plan 2021-2025 consiste à se concentrer sur l’investissement dans les autoroutes reliant le delta du Mékong à Hô Chi Minh-Ville. Afin d’assurer un fonctionnement conforme aux normes des autoroutes, il est prévu que d’ici 2025, environ 300 km d’autoroutes seront achevés entre Hô Chi Minh-Ville et les provinces du Sud-Est. L’objectif, d’ici 2030, est d’achever l’ensemble du réseau autoroutier de la région et moderniser fondamentalement le réseau routier national.Le gouvernement dépensera également près de 5.000 milliards de dôngs en investissements publics pour lancer 3 appels d’offres pour le projet d’autoroute Trung Luong - My Thuân - Cân Tho. En particulier, le segment My Thuân - Cân Tho sera achevé dès 2022. En outre, le ministère des Communications et des Transports a également mis en œuvre un certain nombre d’autres projets tels que la construction de l’autoroute Cà Mau - Cân Tho et celle reliant Châu Dôc - Long Xuyên - Cân Tho et Soc Trang. Dans le même temps, le ministère continue à diriger la préparation d’un rapport d’étude de faisabilité pour la ligne de chemin de fer reliant Hô Chi Minh-Ville à Cân Tho et de se coordonner avec les localités pour appeler aux investissements.La région de Cân Tho, toujours plus attractiveCân Tho a une position géographique favorable. La ville est située au centre du delta du Mékong, à seulement 169 km de Hô Chi Minh-Ville. Elle est aussi très bien connectée aux autres provinces voisines. Par conséquent, Cân Tho est considérée comme une porte d’entrée importante et qui joue un rôle de liaison entre Hô Chi Minh-Ville et les provinces du Sud-Ouest. Ainsi, la ville et ses alentours ont reçu ces dernières années une grande attention, que ce soit de la part du gouvernement (développement des infrastructures) ou des investisseurs (entreprises et immobilier).