Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a présidé une réunion jeudi 28 mai à Hanoi entre la permanence du gouvernement et le Comité central de pilotage pour la réforme de la politique salariale, d’assurance sociale et de traitemement préférentiel pour les personnes méritantes.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (debout) prend la parole lors de la réunion, le 28 mai à Hanoi. Photo: VNA

L’événement s’est concentré sur le rapport du ministère de l’Intérieur (MoHA) sur la construction d’un nouveau régime salarial pour les cadres, les fonctionnaires et les membres des forces armées en vertu de la résolution nº27-NQ/TW du Comité central du Parti sur la réforme de la politique salariale.S’adressant à la réunion, le dirigeant, qui est également à la tête du comité central de pilotage, a demandé aux agences concernées de recueillir plus d’opinions d’experts pour avoir un plan de réforme salariale de qualité et synchrone qui convienne aux caractéristiques du système politique et aux domaines spécialisés tout en obtenant un consensus public.Le chef du gouvernement a souligné que la réforme salariale doit être menée en parallèle avec la réforme de l’appareil, la réduction des effectifs et l’amélioration de la productivité du travail.Il a demandé au MoHA de se coordonner avec les agences membres du comité central de pilotage pour résoudre les problèmes liés au nouveau régime salarial.Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a également demandé au ministère des Finances de proposer davantage de solutions financières, d’équilibrer les sources pour assurer la réforme salariale, l’assurance sociale et le traitemement préférentiel pour les personnes méritantes, et d’élaborer des documents qui réglementent les mécanismes de gestion des salaires et des revenus.Les ministères et les agences, en particulier ceux qui sont membres du comité central de pilotage, sont invités à compléter les propositions concernant la masse salariale et les indemnités des fonctionnaires et employés publics sous leur autorité afin de travailler avec le MoHA et les parties concernées pour finaliser la réglementation sur le nouveau régime salarial. – VNA