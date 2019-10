Hanoi (VNA) – La progression de dix places du Vietnam dans le classement de l’indice mondial de la compétitivité est un résultat encourageant. Selon l’économiste Lê Dang Doanh, le gouvernement doit continuer de réformer ses institutions pour faciliter l’activité des affaires.

L’économiste Lê Dang Doanh. Source: vtc.vn

- Comment évaluez-vous les efforts du pays pour progresser de dix places dans le classement de l’indice mondial de la compétitivité (GCI) du Forum mondial de l’économie ?C’est le résultat d’une réforme globale dans différents secteurs. Si l’on l’examine de plus près, on voit que les indicateurs économiques du pays ont tous plus ou moins connu une progression significative. Par exemple, celui sur l’application des technologies de l’information a vu une avancée importante et celui sur le marché de la consommation est également très apprécié.Bien sûr, il reste des indicateurs à améliorer tels que la solvabilité des entreprises ou encore le traitement des affaires de faillites d’entreprises... Depuis longtemps, ces indicateurs connaissent des progrès assez lents. Il est donc nécessaire d’avoir des réformes fortes dans ces domaines.- Êtes-vous satisfait de cette amélioration du GCI et pourquoi ?Nous sommes passés de la 77e place à la 67e. C’est un résultat encourageant, mais il n’y a absolument aucune raison de se vanter. Atteindre la 67e place n’est pas non plus une chose extraordinaire. Nous demeurons toujours en deçà de cinq autres pays de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) que sont Singapore, Malaisie, Thaïlande, Brunei et Philippines. Nous sommes seulement un rang plus élevé que le Laos, le Cambodge et le Myanmar.Le pays doit maintenant faire en sorte de dépasser les Philippines. En effet, on est à moins de 0,3 point derrière ce pays au niveau de certains domaines. L’objectif est donc de devancer les Philippines l’année prochaine et de rattraper d’autres pays, notamment la Thaïlande. Je pense que le Vietnam doit fixer des objectifs concrets, celui notamment de dépasser les Philippines dans un proche avenir comme susmentionné. Et nous devons être particuli