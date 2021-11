Hanoi (VNA) – Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a souligné l’importance de la réélection de l’ambassadeur Nguyên Hông Thao à la Commission du droit international (CDI) de l’ONU pour le mandat 2023-2027.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son. Photo : VNA

Le chef de la diplomatie vietnamienne a déclaré à la presse que suite à la politique du Parti et de l’État de promotion de la diplomatie multilatérale, le Vietnam a non seulement rempli avec succès des fonctions importantes en tant que président de l’ASEAN 2020 et membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU en 2020-2021, mais a envoyé de manière proactive et active des cadres travailler dans des organisations internationales prestigieuses.

La réélection de l’ambassadeur Nguyên Hông Thao à la CDI avec 145 votes d’approbation est la preuve de la saine politique extérieure du Parti et de l’État, et reflète le soutien et la confiance de la communauté internationale envers le Vietnam, affirmant la position et le prestige accrus du pays sur la scène internationale.

De plus, la participation continue du Vietnam à la CDI, une agence spécialisée dans le développement et la codification du droit international, a démontré un changement important dans l’intégration internationale du pays qui doit contribuer activement à la construction du droit international avec la communauté internationale pour un monde de paix, d’indépendance nationale, la démocratie, le respect du droit international, la coopération au développement et le progrès social.

Il a également manifesté la maturité de la diplomatie multilatérale du Vietnam, la confiance de la communauté internationale dans les efforts persistants du Vietnam ainsi que des contributions actives et responsables à l’ONU et aux institutions multilatérales. L’événement a également prouvé que la capacité et l’expertise des cadres diplomatiques vietnamiens se sont de plus en plus améliorées, répondant progressivement aux normes régionales et mondiales.

Quant à l’ambassadeur Nguyên Hông Thao, sa réélection est la reconnaissance par la communauté internationale de son expertise, de ses capacités et de son expérience ainsi que de ses contributions actives à d’importantes questions de droit international au cours de son mandat de 2017 à 2022 à la CDI, a déclaré le ministre Bui Thanh Son.

Outre la CDI, le Vietnam a activement postulé pour des sièges dans d’importantes organisations et institutions internationales telles que le Conseil exécutif de l’UNESCO (pour le mandat 2021-2024), le Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (2022-2026), le Comité du patrimoine mondial (2023-2027) et le Conseil des droits de l’homme de l’ONU (2023-2025), a-t-il encore indiqué. - VNA