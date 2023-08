Hanoi (VNA) – La complexe de raffinage et de pétrochimie de Nghi Son (NSRP), le plus grand de son genre en Asie du Sud-Est, dans la province de Thanh Hoa (Centre), entamera le 25 août sa première opération de maintenance depuis son exploitation commerciale.

Vue de la raffinerie de Nghi Son. Photo: VNA



L’opération qui devrait durer 55 jours, suivra strictement les meilleures pratiques de production, dans le but d’assurer la sécurité et la durabilité du processus de production de la raffinerie de Nghi Son, ainsi que d’assurer une production stable de NSRP à long terme.

Un représentant de Petrolimex a déclaré que la raffinerie de Nghi Son fournira toujours des produits pétroliers comme d’habitude en août, mais arrêtera les livraisons en septembre et octobre.

Petrolimex a pris connaissance du plan de maintenance global de la raffinerie de Nghi Son, elle a donc signé un contrat d’importation de produits pétroliers pour répondre à la demande intérieure pendant l’opération de maintenance de la raffinerie de Nghi Son.

Le président de PV OIL, Cao Hoai Duong, a également déclaré que PV OIL a prévu de manière proactive d’importer des produits pétroliers de toutes sortes depuis le début de l’année pour assurer l’approvisionnement du marché.

Il a également déclaré que le groupe Petrovietnam et deux raffineries Dung Quât et Nghi Son ont travaillé en étroite collaboration pour éviter que la maintenance simultanée risque d’affecter l’approvisionnement du marché intérieur.

La compagnie de raffinage et de pétrochimie de Binh Son (BSR), l’unité qui gère et exploite la raffinerie de Dung Quât, a déclaré que la raffinerie fonctionnait à pleine capacité pour répondre à la demande du marché en pétrole.

BSR prévoit également d’assurer l’approvisionnement en pétrole brut de la raffinerie. Les réserves de pétrole brut de BSR garantissent désormais que la raffinerie de Dung Quât fonctionnera à pleine capacité au cours des troisième et quatrième trimestres.

So Hasegawa, directeur général de NSRP, a déclaré que NSRP coordonne et travaille en étroite collaboration avec les autorités compétentes pour garantir que la maintenance globale n’affectera pas le fonctionnement du marché pétrolier national ni les consommateurs.

En 2023, NSRP estime traiter environ 7,96 millions de tonnes de pétrole brut. Les produits pétroliers de NSRP satisfont maintenant environ 40% de la demande intérieure en essence.

Selon le Département général des douanes, au 15 juillet, le Vietnam a importé plus de 5,68 millions de tonnes de pétrole, soit 600.000 tonnes de plus qu’à la même période de l’an dernier.

Le directeur général adjoint du Service des transactions des marchandises du Vietnam (MXV), Duong Duc Quang, a déclaré que les prix du pétrole étaient en train de rebondir en raison des craintes que l’offre ne se contracte dans les principaux pays exportateurs du monde.

Cependant, les prix auront du mal à dépasser le niveau de 100 dollars le baril, car les perspectives économiques et la consommation dans les principales économies sont encore variables, a-t-il estimé.

Dans le scénario d’une baisse de l’offre et de la demande, les prix du pétrole seront probablement relativement stables au second semestre 2023, pouvant varier entre 65 dollars et 85 dollars le baril, a-t-il ajouté.

Les prix de l’essence jouent un rôle important dans les coûts de transport, représentant 35 à 40%, de sorte que les fluctuations des prix du pétrole affecteront les prix de nombreux autres biens.

Avec un scénario de prix du pétrole stable, il devrait maintenir la stabilité des prix des matières premières sur le marché, freinant ainsi l’inflation au niveau cible et soutenant la croissance économique, a déclaré Duong Duc Quang.

Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, d’ici 2045, le Vietnam pourrait manquer d’environ 12 millions de tonnes de pétrole par an et de 3,5 millions de tonnes de produits pétrochimiques par an.

Avec des capacités technologiques et financières limitées, le Vietnam doit travailler avec des partenaires étrangers pour obtenir la technologie la plus avancée possible ainsi que pour mobiliser des capitaux pour le développement de l’industrie pétrochimique. – VNA