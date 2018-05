Hanoi (VNA) – La raffinerie de Nghi Son, la plus grande du Vietnam implantée dans la province de Thanh Hoa (Centre) a lancé mardi 1er mai sa première livraison de produit raffiné, l’essence RON 92.

Les dirigeants de NSRP supervisent la première expédition de produits raffinés. Photo: petrotimes.vn

Le brut importé du Koweït a été traité avec succès par le complexe de raffinage pour fabriquer des produits pétroliers, répondant à toutes les spécifications techniques requises et livrés aux acheteurs pour répondre aux demandes du marché vietnamien.D’une capacité de 200.000 barils par jour ou 10 millions de tonnes par an, la raffinerie de Nghi Son est la deuxième du Vietnam après celle de Dung Quât dans la province de Quang Ngai (Centre) dotée d’une capacité de 8,5 millions de tonnes par an.La raffinerie de Nghi Son engage le groupe national du pétrole et du gaz du Vietnam (PetroVietnam), le koweïtien Kuwait Petroleum International (KPI) et les japonais Idemitsu Kosan Co (IKC) et Mitsui Chemicals Inc (MCI).Les travaux ont été lancés en octobre 2013 et achevés en avril 2017 dans la zone économique de Nghi Son, destinés à répondre à la demande énergétique grandissante de l’économie vietnamienne.