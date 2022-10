La raffinerie de Dung Quat . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La raffinerie de Dung Quat a produit environ 5,18 millions de tonnes d'essence et de pétrole entre janvier et septembre, soit une hausse de 6 % par rapport au plan de neuf mois et équivalant à 80 % de l'objectif de cette année, a annoncé son opérateur, la compagnie par actions de raffinage et de pétrochimie Binh Son (BRS).

Au cours de la période, BSR a vendu plus de 5 millions de tonnes de produits, en hausse de 6% par rapport au plan de neuf mois et équivalant à 78% de l'objectif annuel. Il a enregistré plus de 125.000 milliards de dongs (5,2 milliards de dollars) de revenus et a contribué à près de 14.000 milliards de dongs au budget de l'État.

Le directeur général de la BSR, Bui Ngoc Duong, a déclaré qu'au premier semestre de l'année, les prix mondiaux du pétrole avaient bondi en raison des effets du conflit russo-ukrainien et que la demande de carburant avait grimpé en flèche en raison de la reprise économique mondiale post-pandémique.

Par conséquent, la différence entre le prix du pétrole brut et celui des produits (crack spread) était avantageuse pour BSR et a aidé les revenus de l'entreprise à augmenter fortement, en particulier au deuxième trimestre, a-t-il expliqué. -VNA