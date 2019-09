Hanoï (VNA) - Le président sud-coréen Moon Jae-in a exprimé le 2 septembre son espoir pour une coopération étroite entre son pays et la Thaïlande pour s’adapter à la quatrième révolution industrielle.



Lors d’un entretien à Bangkok en Thaïlande avec le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha, Moon Jae-in a abordé la "Nouvelle politique du Sud" de Séoul et l'initiative de "Thaïlande 4.0" de Bangkok. Selon le dirigeant sud-coréen, la connexion entre les deux politiques permettront d’accélérer le développement commun. Il a souligné que la Thaïlande était l'un des partenaires les plus importants de la "Nouvelle politique du Sud" de la République de Corée, laquelle visant à aider le pays à renforcer et élargir ses partenariats avec les pays de l'Asie du Sud-Est et l'Inde.



Pour sa part, le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha a précisé que les relations de coopération Thaïlande-République de Corée se sont développées dans divers domaines, notamment dans l'éducation, les investissements et les technologies.



Le président sud-coréen Moon Jae-in est arrivé à Bangkok le 2 septembre, devenant ainsi le premier dirigeant sud-coréen à visiter le pays durant ces sept dernières années. Il est également le premier dirigeant étranger à se rendre en Thaïlande depuis que le gouvernement du Premier ministre Prayut Chan-o-cha est entré en fonction en juillet. -VNA