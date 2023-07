Séoul (VNA) - De hauts responsables sud-coréens et thaïlandais ont discuté lundi des moyens d'élargir la coopération bilatérale sur les véhicules électriques et d'autres industries futures.



La discussion a eu lieu lors d'une réunion entre le vice-ministre sud-coréen du Commerce, de l'Industrie et de l'Energie, Jeong Dae-jin, et Nattapol Rangsitpol, secrétaire permanent du ministère thaïlandais de l'Industrie, à Séoul, alors que le responsable thaïlandais dirigeait une délégation économique de son gouvernement pour effectuer une visite en République de Corée.



Selon le ministère sud-coréen du Commerce, de l'Industrie et de l'Energie, le vice-ministre Jeong Dae-jin a demandé le soutien de la Thaïlande aux entreprises sud-coréennes qui tentent d’entrer dans le pays d'Asie du Sud-Est, alors que la Thaïlande s'efforce de promouvoir son industrie des véhicules électriques.



De son côté, le responsable thaïlandais a exprimé son intérêt pour les mesures de politique industrielle de Séoul et a exprimé ses attentes pour une plus grande coopération entre les deux parties dans l'automobile et une gamme de secteurs industriels avancés.-VNA