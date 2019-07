Séoul (VNA) – Le spectacle "Thuo ây xu Doài " (La quintessence du Tonkin) qui présente les pratiques rizicoles du delta du fleuve Rouge, berceau de la civilisation vietnamienne, a été honoré comme spectacle culturel de premier plan lors des Best Hotels & Resorts Awards 2019, mercredi 17 juillet à Séoul, en République de Corée.

Lors de la cérémonie de remise des Best Hotels & Resorts Awards 2019, le 17 juillet à Séoul. Photo : VNA

La pièce, d’une durée de 60 minutes, décrit des paysages paisibles et le patrimoine unique de la région septentrionale, ainsi que l’histoire et la culture vietnamiennes d’un point de vue contemporain, illustrés avec l’aide des centaines d’artistes, d’une scène interactive et une technologie de pointe.La production scénique initiée et investie par Tuan Chau Ha Noi JSC met en lumière divers éléments de la culture vietnamienne, tels que des chants folkloriques, les jeux populaires, le culte des Déesses-Mères et la vie quotidienne des paysans.Après près de deux ans de présentation au public, le spectacle est devenu un produit touristique spécial à Hanoi, attirant environ 80.000 visiteurs, dont plus de 30.000 viennent de la République de Corée et 20.000 d’autres pays étrangers.