La quatrième consultation politique entre les deux ministères vietnamien et israélien des Affaires étrangères. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – L’assistant du ministre des Affaires étrangères Do Hung Viet et le directeur politique du ministère des Affaires étrangères, Alon Bar, ont coprésidé le 26 mai la quatrième consultation politique entre les deux ministères, tenue par visioconférence.

Les deux diplomates ont discuté de la situation politique et socio-économique dans leurs pays respectifs et ont hautement apprécié les développements positifs de la coopération intégrale entre le Vietnam et Israël ces derniers temps, en particulier dans la politique, la diplomatie, l’économie, les sciences et technologies, la start-up, etc.

Do Hung Viet s'est félicité de l'organisation de cette quatrième consultation, la décrivant comme un mécanisme de coopération efficace pour examiner et améliorer l'efficacité de la coopération entre les deux pays.

Il a affirmé que le Vietnam tenait en haute estime et espérait promouvoir des liens multiformes avec Israël. Il a également remercié le gouvernement et les entreprises israéliens pour avoir aidé le Vietnam dans la réponse au COVID-19.

Pour sa part, Alon Bar a déclaré qu'Israël et le Vietnam possédaient des avantages complémentaires et avaient de forts potentiels pour intensifier leur coopération dans les temps à venir.

Dans le contexte où le Vietnam et Israël célébreront le 30e anniversaire de leurs relations diplomatiques en 2023, les deux pays ont convenu de nombreuses mesures afin de renforcer davantage leur coopération notamment l’augmentation des échanges de délégations et des réunions virtuelles entre hauts dirigeants, entre représentants des ministères, secteurs et localités.

Ils ont convenu que les deux pays devraient organiser des mécanismes de coopération, dont la troisième réunion du Comité intergouvernemental, et accélérer la négociation d'importants accords de coopération tels que l'accord de libre-échange Vietnam-Israël et un accord sur le travail. Les deux parties devraient également renforcer leur coopération en matière d'investissement et de sciences et technologies ; étudier la possibilité de l’ouverture d'une ligne aérienne directe pour faciliter les échanges entre les peuples ; accroître le soutien d'Israël aux start-up et aux projets du Vietnam.

A cette occasion, les deux parties ont aussi échangé sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun. -VNA