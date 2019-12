Photo: VGP

Hanoï (VNA) - Le Vietnam a réussi à maîtriser sa croissance démographique, a affirmé Dô Thi Hông, une responsable de la Direction générale de la population et du planning familial, relevant du ministère de la Santé.



Elle s’est exprimée lundi lors de la conférence donnée par sa direction à Hôi An à l’intention de la presse.



Selon Dô Thi Hông, le Vietnam compte aujourd’hui 96,2 millions d’habitants et la population active est en forte croissance. L’espérance de vie moyenne est de 73,6 ans, un chiffre élevé par rapport aux autres pays ayant le même revenu moyen par habitant. Les taux de malnutrition et de mortalité chez les mères et les nouveau-nés ont fortement diminué. La taille et la santé physique des Vietnamiens et des Vietnamiennes s’améliorent. Le Premier ministre a approuvé la stratégie démographique nationale jusqu’en 2030 avec pour objectif le maintien du taux de natalité actuel, le rééquilibrage des genres à la naissance et une meilleure répartition démographique. -VOV/VNA