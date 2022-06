Le secrétaire du Comité municipal du Parti de Da Nang, Nguyen Van Quang (droite) et le secrétaire du Comité du Parti et gouverneur de la province lao de Sekong, Leklay Sivilay. Photo: VNA

Da Nang (VNA) - Le secrétaire du Comité du Parti et gouverneur de la province lao de Sekong, Leklay Sivilay, a suggéré de renforcer la coopération avec la ville vietnamienne de Da Nang (Centre), en particulier en promouvant l'exportation de produits agricoles entre les deux localités qui a été interrompue en raison de la pandémie de COVID-19.

Lors d'une séance de travail avec les responsables de Da Nang le 9 juin, Leklay Sivilay a hautement apprécié la coopération et le soutien de cette ville vietnamienne pour Sekong dans les domaines de la construction, de l'éducation et de la santé, révélant que cette province du Laos prévoyait d'organiser une foire commerciale en juillet et inviterait certaines localités vietnamiennes à y participer.

Il a souhaité que les autorités de Da Nang créent des conditions favorables pour que les produits du charbon de Sekong soient transportés via les portes frontalières du Vietnam, dont celles de Quang Nam et Da Nang.

Le responsable lao a également appelé les investisseurs de Da Nang à sonder les opportunités d'investissement dans la province de Sekong.

Il a saisi cette occasion pour inviter les dirigeants de Da Nang à se rendre à Sekong pour réévaluer les résultats de la coopération et définir des orientations dans les temps à venir.

Pour sa part, le secrétaire du Comité municipal du Parti de Da Nang, Nguyen Van Quang, a souligné l'amitié et la solidarité entre les deux localités au fil des ans.

En 2016, les autorités de Da Nang et Sekong ont signé des protocoles d'accord sur la coopération bilatérale dans de nombreux domaines tels que l'agriculture, les transports, les sports et le développement des ressources humaines... pour la période 2018-2022. -VNA