Photo d'illustration. Photo: VNA

Vinh Phuc (VNA) - La province de Vinh Phuc (Nord) s'est fixé pour objectif de promouvoir l'application de la technologie numérique dans l'agriculture, dans le but d'atteindre une croissance rapide et durable.

Le « Programme national de transformation numérique 2025, avec des orientations jusqu’en 2030 » identifie l'agriculture comme l'un des huit secteurs prioritaires. Par conséquent, le pays se concentre sur le développement d'une agriculture intelligente et précise, afin d'augmenter la part de l’agriculture numérique dans l'économie.

En réponse à cette politique, les autorités de Vinh Phuc ont créé un système de base de données sur l'agroforesterie et l'aquaculture.

Dans le même temps, une attention a été accordée à l'application des avancées scientifiques et technologiques dans la production, le développement agricole et l'économie rurale, en plus de la promulgation de mécanismes et de politiques pour aider des centaines d'entreprises à utiliser des systèmes avancés de gestion de la qualité et protéger les droits de propriété intellectuelle.

La délivrance de certificats de gestion de la qualité et d'outils pour améliorer la productivité et la qualité des marchandises a également été accélérée.

À ce jour, la province compte de nombreuses zones de production de fruits et légumes de qualité aux normes des bonnes pratiques agricoles VietGAP.

En outre, de nombreux établissements de production locaux ont établi une chaîne de transformation et de consommation, contribuant à augmenter la valeur de production et à exporter des produits de haute qualité tels que fruit du dragon, banane et miel vers les marchés étrangers.

Selon le Secteur provincial de l'Agriculture et du Développement rural, l'application de la technologie et la transformation numérique dans la production agricole sont encore nouvelles, tandis que les méthodes agricoles traditionnelles restent très populaires.

Peu de modèles de serres, de culture et d'irrigation automatiques sont encore enregistrés, la plupart d'entre eux ne sont appliqués qu'à certaines étapes, a indiqué le Secteur provincial de l'Agriculture et du Développement rural.

L'utilisation des médias sociaux pour connecter les marchés et distribuer les produits a récemment été exploitée par de nombreuses organisations, coopératives, ménages et particuliers, mais tout s'arrête à la présentation des produits. Lorsque les consommateurs recherchent l'origine d'une marchandise, très peu répondent à cette exigence.

Sur la base du « Programme national de transformation numérique 2025, avec des orientations jusqu’en 2030 », Vinh Phuc a proposé des politiques spécifiques pour encourager les entreprises à investir dans l'agriculture et les zones rurales ces cinq prochaines années.

En ce sens, la localité appliquera progressivement la technologie numérique pour automatiser les processus commerciaux et de production, gérer et surveiller l'origine et les chaînes d'approvisionnement afin de garantir la sécurité sanitaire des aliments.

Il se concentrera sur les investissements dans l'élevage porcin et la culture de légumes, de fruits et de fleurs selon les normes VietGAP ; soutenir la culture de plantes médicinales ; aider les agriculteurs à appliquer la technologie dans la culture et l'élevage, avec une orientation vers une production à haute valeur économique.

La province de Vinh Phuc renforce également la formation professionnelle, favorise le transfert des nouvelles avancées scientifiques et techniques pour les agriculteurs, et les soutient dans l'approvisionnement en semences et matériels agricoles.

De plus, des zones d’agriculture de haute technologie seront construites, en même temps que la promotion des échanges et l'élargissement du marché intérieur et des débouchés étrangers.

Malgré la réduction de la superficie due à l'augmentation des zones industrielles, la province de Vinh Phuc a enregistré ces dernières années la croissance continue de la valeur économique de son l'agriculture. La province a obtenu ces bons résultats grâce aux stratégies de promotion de la production agricole utilisant les avancées des sciences et technologies. -VNA