La Baie de Ha Long. Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) - Avec pour message "Quang Ninh sera une destination sûre, conviviale, attractive, prête à vous accueillir à nouveau avec la plus grande ouverture", cette province a mis en place un programme d'ouverture, de restauration, et d'attraction touristique pour attirer des voyageurs en 2022.

La province créera les conditions favorables pour les procédures administratives, l'entrée et la sortie, ainsi que la prévention et le contrôle épidémiques dans les destinations, les aéroports, les ports et les portes frontaliers pour accueillir les visiteurs.

En 2022, Quang Ninh organisera le Festival du tourisme de Ha Long. Ce sera l'occasion d'accueillir des touristes dans la localité.

Quang Ninh organisera également un séminaire intitulé "Rouvrir et relancer fortement le tourisme vietnamien avec toute sécurité et de manière flexible" et plus de 60 événements, activités et grands programmes de stimulation du tourisme au cours de l'année.

Quang Ninh vise à créer des produits touristiques uniques dans chaque localité et à préparer les conditions d'accueil des touristes internationaux. La province coopèrera avec Ho Chi Minh-Ville et un certain nombre de localités qui sont des marchés touristiques intérieurs clés, relancer le programme de coopération sur le tourisme avec la ville de Da Nang.

Elle ambitionne d'accueillir plus de 10 millions de touristes, dont 1,5 million de touristes étrangers et de réaliser un chiffre d'affaires du secteur touristique d'environ 21.000 milliards de dongs.

Depuis janvier, la province a rouvert certaines zones touristiques répondant aux exigences de prévention et de contrôle de l’épidémie. Ces sites sont labellisés pour faire connaître leur niveau de sécurité face au COVID-19, notamment les sites au service du tourisme spirituel, ce pour contribuer à attirer des centaines de milliers de visiteurs.

Les destinations touristiques doivent appliquer strictement le message des "5K" signifiant Khâu trang (Masque), Khu khuân (Désinfection), Khoang cach (Distance), Không tu tâp (Sans rassemblement) et Khai bao y tê (Déclaration de l’état de santé). Les visiteurs sont invités à porter des masques et être vaccinés complètement.

La province de Quang Ninh compte actuellement près de 700 entreprises et établissements de voyage qui répondent aux critères de sécurité pour la prévention et le contrôle du COVID-19, conformément aux règles sanitaires provinciales.

Avec ses efforts pour une adaptation sûre et flexible et un contrôle efficace du COVID-19, cette localité du Nord ambitionne d’accueillir 10 millions de visiteurs pour générer environ 21.000 milliards de dongs.

La province de Quang Ninh dispose de plus de 630 sites historiques, culturels et naturels classés au patrimoine national ou local, dont 120 font partie des circuits touristiques réguliers des agences de voyage.



La baie de Ha Long et ses quelque 1.600 îles et îlots sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1994. Élue parmi les sept Nouvelles Merveilles de la nature, elle regorge de légendes, de culture mais aussi de paysages magnifiques.

Le 15 mars, le Vietnam a officiellement repris ses activités touristiques dans les conditions de la nouvelle normalité.

Les activités touristiques internationales doivent respecter les réglementations en matière d'immigration, de santé et autres réglementations concernées du Vietnam et d'autres pays et territoires afin de garantir la sécurité des opérations du secteur par des voies aérienne, terrestre, maritime et ferroviaire, conformément à la réglementation sur la prévention et la contrôle de la pandémie de COVID-19.

La mesure s'applique à tous les types de touristes, en particulier ceux des marchés qui répondent aux conditions d'immigration et de sécurité sanitaire du Vietnam.

Lors d'un échange avec la presse, le directeur général de l'ANTV, Nguyen Trung Khanh, a déclaré que l'industrie sans fumée s'était fixé pour objectif de servir plus de cinq millions de visiteurs internationaux et 60 millions de voyageurs nationaux cette année, ainsi que de collecter environ 400.000 milliards de dongs (17,5 milliards de dollars) pour les activités touristiques. C'est un objectif ambitieux mais réalisable, a déclaré le responsable.-VNA