Un coin de la ville de Viet Tri, à Phu Tho. Photo: viettri.gov.vn

Washington, D.C. (VNA)- Une conférence de promotion des investissements dans la province de Phu Tho (Nord) a eu lieu le 22 août à Washington, D.C. aux Etats-Unis.

Lors de la conférence, le président du Comité populaire provincial de Phu Tho, Bui Van Quang, a appelé les investisseurs et les entreprises américains à se renseigner sur l'environnement d'investissement des entreprises et les opportunités d'investissement et de coopération dans la province de Phu Tho. Cette localité accompagne les investisseurs tout au long de leur opération, s’est engagé M. Bui Van Quang.

Photo: baophutho.vn

S'exprimant lors de la conférence, l'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung, a affirmé que l'ambassade sert de passerelle entre les investisseurs américains et les partenaires vietnamiens, dont ceux de la province de Phu Tho.

Ayant une position géographique favorable à la moyenne région du Nord du pays et située au centre des systèmes de transport routier, ferroviaire et fluvial, à 50 km de l'aéroport international de Noi Bai, Phu Tho possède de nombreux potentiels et conditions pour le développement de la production industrielle, l'agriculture, les services et le commerce.

L’an dernier, Phu Tho a atteint un chiffre d'affaires de l'import-export plus de 16 milliards de dollars. Pour l’heure, il y a plus de 200 projets d'investissement étranger en opération dans la province.

Les entreprises américaines ont des atouts dans la production industrielle de haute technologie, les énergies propres, la technologie de l'information, les équipements électroniques, l'automatisation, l’industrie auxiliaire, la santé, l'éducation... qui sont des domaines que la province de Phu Tho souhaite attirer des investissements.-VNA