Le PM Nguyen Xuan Phuc au 19e Congrès du Parti de la province de Nghe An pour le mandat 2020-2025. Photo : VNA

Nghe An (VNA) – Parmi une des orientations à déployer d’ici cinq ans à venir, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a demandé à la province de Nghe An (Centre) à promouvoir la connexion entre les régions économiques pour susciter une nouvelle croissance.

Lors du 19e Congrès provincial du Parti pour le mandat 2020-2025, commencé le 17 octobre, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a aussi insisté sur le fait que Nghe An devrait former un complexe de recherche et de transfert scientifique d’envergure nationale.

En plus, il a demandé à Nghe An de bien mettre en œuvre la décision du Premier ministre de faire de la ville de Vinh le centre économique et culturel de la région septentrionale du Centre d'ici 2023, avec des orientations d'ici 2030.

De même, le chef du gouvernement a exhorté la province à attirer et à utiliser efficacement les ressources pour son développement socio-économique à soutenir le développement de sa partie occidentale, à améliorer le niveau de vie de ses zones reculées peuplées de minorités ethniques, notamment les localités montagneuses défavorisées, et à réduire les écarts de développement entre ses parties orientale et occidentale.

Nghe An devrait également intensifier les mesures pour garantir la défense et la sécurité nationales, la stabilité politique, l'ordre public et la sécurité sociale, ainsi que l’édification d'un Parti et d’un système politique forts dans le nouveau mandat, a insisté le chef du gouvernement.

Il a demandé aux autorités et à la population locale de redoubler d’efforts pour faire de Nghê An la province la plus prospère du Nord Vietnam, comme l’avait souhaité le Président Hô Chi Minh.

Pour le mandat 2020-2025, Nghe An a pour objectif de construire une organisation du Parti et un système politique sains et forts, de renforcer le grand bloc d'unité nationale, de valoriser ses potentiels et avantages, de promouvoir l'innovation et la créativité, et de mobiliser des ressources internes et externes pour développement durable, afin de devenir bientôt un centre de connexion de la partie septentrionale du Centre.

La croissance de produit intérieur brut régional (GRDP) de Nghe An devrait atteindre de 9,5 à 10,5% par an au cours de cette période, le revenu par habitant environ 83 millions de dongs d'ici 2025 et le total des contributions au budget de 26.000 à 30.000 milliards de dôngs.

L'investissement social total dans la province atteindrait 500.000 milliards de dôngs et le taux d'urbanisation serait de 36%.

En ce qui concerne le mandat précédent (2016-2020), la croissance de Nghe An est estimée à 7,84%, et son PIB par habitant devrait atteindre 44,34 millions dongs.

Ces cinq dernières années, le secteur agricole, sylvicole et aquacole de Nghe An a augmenté d'environ 4,47%/an.

Selon le rapport présenté à cette occasion, des progrès significatifs ont également été réalisés dans la vie socio-culturelle, le domaine scientifique et technologique, la gestion des ressources naturelles et la protection de l’environnement améliorée. De même, les secteurs de l’industrie et la construction deviennent un moteur favorisant l’essor de l’économie maritime sans compter l’amélioration des infrastructures, de plus en plus homogènes et modernes. Le nombre de districts et communes répondant aux normes de la Nouvelle Ruralité a dépassé les objectifs du dernier mandat.

Enfin, le chef du gouvernement a remarqué qu’à côté des acquis atteints, Nghe An devrait s’intéresser à dégager des obstacles existantes telles que la lenteur de la restructuration sectorielle, le développement agricole non durable et l'incapacité d'attirer les investissements dans les grands projets industriels pour un essor plus fort de la province lors du prochain mandat.-VNA