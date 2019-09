Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La province de Nghê An (Centre) a présenté vendredi 20 septembre ses avantages aux investisseurs potentiels lors d’une conférence à Hô Chi Minh-Ville (Sud).

Des dirigeants de Nghê An lors de la conférence, le 20 septembre à Hô Chi Minh-Ville (Sud). Photo : VGP

Elle a appelé à l’investissement dans 117 projets dans des domaines tels que la construction d’infrastructures, l’immobilier, le tourisme, le commerce, le cuir et la chaussure, la transformation des fruits de mer, la production d’énergie, l’électronique, les technologies de l’information, les industries auxiliaires, l’industrie automobile et l’agroalimentaire.Thai Thanh Quy, président du Comité populaire de la province, a déclaré que Nghê An est l’une des rares provinces à avoir mis en place un centre de promotion et de soutien aux investissements relevant de son comité populaire. Il fait office de guichet unique et aide à alléger les procédures pour les investisseurs.Les autorités locales ont également engagé un dialogue direct avec le monde des affaires afin de résoudre rapidement leurs problèmes. En plus des politiques fiscales et foncières préférentielles, Nghê An a également des politiques visant à soutenir les investisseurs.Parallèlement aux politiques de soutien, la province a accéléré la planification du développement des infrastructures, en particulier des transports, afin de faciliter la circulation des biens et des services.Nghê An est devenue une destination de choix pour les investissements, alors même que de nombreuses régions du Nord et du Sud ont montré des signes de saturation et qu’un nombre croissant de capitaux affluaient dans la province ces dernières années.Les experts ont souligné que cela est également dû à ses énormes efforts pour construire des infrastructures et améliorer l’environnement des affaires.L’augmentation des investissements a aidé la province à moderniser sa structure économique, triplant presque ses revenus en moins d’une décennie et créant des dizaines de milliers d’emplois.Cependant, ses grands projets sont toujours principalement domestiques et la province cherche à attirer davantage d’investissements étrangers.Selon un rapport du Comité populaire de la province, Nghê An a attiré 927 projets nationaux et 53 projets étrangers d’une valeur totale de 276 billions de dôngs (12,1 milliards de dollars) au cours des 10 dernières années, y compris une ferme laitière de 1,2 milliard de dollars de TH Milk Food JSC, une ferme porcine de haute technologie d’un billion de dôngs de Masan Nutri – Farm et quelques grandes centrales hydroélectriques. – VNA