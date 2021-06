Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Quatre postes de garde-frontière des portes frontières internationaux de Lao Cai, Bat Xat, Muong Khuong et Pha Long et la garde-frontière de la province de Lao Cai ont eu le 25 juin un échange professionnel du premier semestre de 2021 avec le poste de contrôle d’entrée et de sortie de garde-frontière du Hekou et trois sous-stations de contrôle de garde-frontière du district du Hekou, province du Yunnan de Chine.

Les deux parties ont noté qu’au cours des six premiers mois de 2021, les gardes-frontières ont organisé quatre patrouilles conjointes avec la participation de 403 d'officiers et de soldats de chaque côté ; se sont informées régulièrement des directives, des politiques, des contenu liés à la sécurité, à l'ordre et à la situation de l'épidémie de COVID-19 dans les zones frontalières ; ont facilité le dédouanement rapide des produits agricoles et aquatiques ; ce créant les conditions les plus favorables aux activités d'importation et d'exportation, au développement économique et tout en garantissant des procédures de prévention et de contrôle de l’épidémie.

Les deux parties ont achevé les procédures d’entrée pour 564 fois, de sortie 475 fois, d’importation de 36 articles totalisant plus de 932.090 tonnes, d’exportation de 14 articles pour plus de 593.980 tonnes. Les deux parties ont renvoyé l’un à l’autre 670 personnes dont 14 enfants.

Les deux parties ont convenu que dans les temps à venir, lorsque la situation épidémique sera fondamentalement contrôlée, elles vont conseiller et coordonner activement avec les agences compétentes pour reprendre les activités d'échange de marchandises et ceux entre les populations des régions limitrophes.

Auparavant, le 24 juin, le commandement des gardes-frontières de la province de Lao Cai (Vietnam) et certains services de gestion des frontières de la province du Yunnan (Chine) avaient organisé une patrouille pour prévenir et lutter contre les entrées et sorties illégales et l'épidémie de COVID-19 sur le long de la section frontalière chargée par les deux parties.



Au cours de la patrouille, les deux parties ont distribué plus de 1.000 tracts portant sur les lois sur les frontières et la prévention et le contrôle du coronavirus. -VNA