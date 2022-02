Photo: VNA

Khanh Hoa (VNA) - Les agences de voyages, les hôtels et les complexes de luxe de la province côtière vietnamienne de Khanh Hoa (Centre) se préparent à rouvrir leurs activités et à accueillir les touristes internationaux.

La directrice de l'agence de voyage Pegas Misr Vietnam, Mme Hoang Thi Phong Thu, a indiqué que son entreprise préparait le plan de recrutement de personnel qualifié au service de la reprise de ses activités commerciales.

Après avoir informé de la politique du gouvernement pour l'industrie sans fumée, les entreprises de ce secteur ont exprimé leur souhait que le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme prépare rapidement le plan et les instructions détaillées pour la réouverture des activités touristiques internationales, notamment sur la reprise des vols depuis la Russie, la République de Corée et le Japon, entre autres, a-t-elle annoncé.

De son côté, le directeur général de SARL du commerce et du tourisme Anex Vietnam, Nguyen Duc Tan, a montré son optimisme pour la reprise du tourisme dans un avenir proche, et son souhait que le gouvernement et le ministère des Affaires étrangères du Vietnam parviennent bientôt à un consensus avec les autorités russes sur le plan et les conditions de reprise des activités touristiques entre les deux nations.

Actuellement, de nombreuses entreprises de la province de Khanh Hoa souhaitent également que les autorités locales et les associations touristiques assouplissent les réglementations sur l'entrée de travailleurs étrangers dans le pays.

Selon l'Association provinciale du tourisme de Khanh Hoa, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le secteur touristique provincial a également rencontré diverses difficultés pour recevoir des touristes internationaux.

La directrice du Service provincial du tourisme de Khanh Hoa, Mme Nguyen Thi Le Thanh, a annoncé que sa ville s'était fixé pour objectif de relancer les activités touristiques nationales et internationales à travers un itinéraire progressif et de renforcer le rôle clé du tourisme national. -VNA