Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la séance de travail avec la permanence du Comité provincial du Parti de Khanh Hoa. Photo: VNA



Khanh Hoa (VNA) – Le 13 mars, le Premier ministre Pham Minh Chinh a travaillé avec la permanence du Comité provincial du Parti de Khanh Hoa.

La séance de travail était consacrée à la situation de développement socio-économique de cette province du Centre en 2021, à ses tâches en 2022 et à la mise en oeuvre de la Résolution 09-NQ/TW du Bureau politique sur la construction et développement de Khanh Hoa pour 2030, vision pour 2045.

Lors de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que Khanh Hoa occupe une position stratégique et importante en termes de défense et de sécurité nationales, qu’elle dispose de potentiels, avantages et conditions favorables pour un développement socio-économique intégral, rapide et durable. En particulier, la province possède un long littoral, avec près de 200 grandes et petites îles, dont l'archipel de Truong Sa.

Le chef du gouvernement a encouragé la province à améliorer sa capacité de résilience, à chercher à mieux exploiter ses avantages et attirer davantage de ressources extérieures au service de son développement. Il lui a également suggéré de se concentrer sur la formation de personnel, la réforme administrative, l’amélioration de son climat des affaires... Objectif: faire de Khanh Hoa un centre de services, de tourisme, de santé, de sciences et de technologies.

Selon le Premier ministre Pham Minh Chinh, la province de Khanh Hoa doit étroitement combiner le développement socio-économique avec la garantie de la défense et de la sécurité nationales. Il a insisté sur la nécessité de faire du district insulaire de Truong Sa un centre économique, culturel et social en mer de tout le pays, tout en défendant fermement la souveraineté du pays sur la mer et les îles, sur la base de la loi vietnamienne et du droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Pham Minh Chinh a par ailleurs souligné l’importance de la prévention et du contrôle du COVID-19, de l’amélioration de l’efficacité des investissements publics, et de la restructuration du tourisme pour s’adapter à la nouvelle situation...

En 2021, Khanh Hoa a atteint 13 de ses 21 objectifs, dont des recettes budgétaires de plus de 14.000 milliards de dongs (dépassant de 2% le plan fixé). En 2022, la province compte mettre en oeuvre diverses mesures pour favoriser la reprise et le développement socio-économique afin d’enregistrer une croissance de 8,5%. -VNA