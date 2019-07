Hoa Binh (VNA) - Des dirigeants de la province de Hoa Binh au Nord et de l’arrondissement d'Ulju de la ville d’Ulsan en République de Corée ont signé un accord d'échanges de coopération et d'amitié, lors d'une séance de travail le 3 juillet à Hoa Binh.

Des dirigeants de Hoa Binh et d'Ulju. Photo: VNA



Les deux parties ont convenu de promouvoir le développement à travers la coopération dans les domaines de l’économie, de l’éducation et de la culture, fondée sur les principes d’égalité et de bénéfice mutuelle.Le vice-président du Comité populaire provincial, Bui Van Cuu, a annoncé que les entreprises coréennes investissaient dans de nombreux projets à Hoa Binh. Selon lui, Ulju et Hoa Binh disposent des avantages pour établir un partenariat intégral et stimuler la croissance économique.Le leader d’Ulju, Lee Seon-Ho, a pour sa part informé les dirigeants de Hoa Binh de l’économie et de la culture de sa localité, soulignant que les similitudes constituaient un fondement permettant aux deux parties de resserrer leurs liens.Il a espéré que les deux localités auraient davantage d'opportunités pour renforcer la compréhension mutuelle et les échanges.-VNA