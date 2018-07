La vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh et des élèves de l'ethnie H'mong. Photo: VNA



Dak Nong (VNA) - La province de Dak Nong dans le Tay Nguyen (Hauts Plateaux du Centre) devrait s'orienter vers le développement durable, notamment améliorer la prise de conscience de la population vis-à-vis du développement agricole.

C'est ce qu'a déclaré lundi la vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh lors d'une séance de travail avec les dirigeants locaux.

Saluant les réalisations socioéconomiques obtenues par Dak Nong ces derniers temps, elle a souhaité que la province continue de s'intéresser au bien-être social et à la réduction de la pauvreté, afin de répondre aux souhaits de la population.

Dang Thi Ngoc Thinh a également ordonné au Fonds de patronage des enfants du Vietnam de soutenir le développement physique et nutritionnel des enfants de Dak Nong.

Auparavant, la vice-présidente a remis des cadeaux d'une valeur unitaire de 800.000 dongs à 200 élèves défavorisés des écoles primaires de La Van Cau et Le Loi, dans la commune de Dak R'Mang, district de Dak Glong.

Les 673 élèves démunis de l'école de La Van Cau ont également reçu 60.570 verres de lait pendant trois mois dans le cadre du programme "Du lait pour les écoles" de la Compagnie par actions du lait et des produits laitiers du Vietnam (Vinamilk).

Le Conseil des femmes entrepreneuses du Vietnam a offert au district de Dak Glong 20 ordinateurs d'une valeur de 220 millions de dongs.

Ce premier semestre, Dak Nong a collecté plus de 1.231 milliards de dongs (51,6 millions de dollars) pour le budget d'État, + 41% en glissement annuel. Les exportations locales sont estimées à 560 millions de dollars au cours de la même période, +29% en glissement annuel. Dak Nong a également prêté une attention particulière au travail de construction et de renforcement du Parti et de tout le système politique. -VNA