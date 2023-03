Cà Mau (VNA) – Le Comité populaire de la province de Cà Mau, à l’extrême-sud du Vietnam, a récemment publié une directive sur la poursuite de l’intensification de la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), demandant des actions conjointes pour contribuer aux efforts visant à faire supprimer l’avertissement de carton jaune imposé par la Commission européenne (CE) à l’importation de produits aquatiques vietnamiens.

Photo d'illustration: VNA



En conséquence, le Département provincial de l’agriculture et du développement rural est tenu de se concentrer sur l’examen, l’inspection et l’orientation de la mise en œuvre de cette tâche dans les unités et les localités ; de chercher des mesures pour combler les lacunes et limites; et de multiplier les projets et modèles efficaces d’exploitation et de protection des ressources marines.

Le Commandement provincial des garde-frontières est invité à intensifier les patrouilles et à contrôler strictement les personnes et les navires de pêche entrant dans leurs ports d’attache ou sortant en mer, à interdire résolument aux navires d’aller pêcher lorsqu’ils ne remplissent pas les conditions prescrites, et à détecter rapidement et à gérer strictement tout acte de pêche INN.

La Police provinciale doit se concentrer sur les enquêtes et la gestion des groupements et des particuliers impliqués dans l’envoi de navires pour pêcher illégalement dans les eaux étrangères, tandis que les autorités locales doivent prendre des mesures plus drastiques pour gérer tous les navires dont les certificats d’immatriculation sont périmés et ceux qui ne sont pas branchés sur le dispositif de surveillance de croisière.

Le Comité populaire provincial exige également une communication accrue pour sensibiliser les armateurs, les capitaines et les pêcheurs au respect des dispositions légales liées à la lutte contre la pêche INN.

Cà Mau compte actuellement plus de 4.300 navires de pêche immatriculés, dont 1.588 d’une longueur de 15 mètres ou plus, qui ont tous installé le système de surveillance des navires par satellites (VMS). – VNA