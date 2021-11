Binh Duong (VNA) – La province de Binh Duong (Sud) a annoncé jeudi 11 novembre la création d’un centre de soutien aux entreprises pour offrir des services de soutien et de l’accompagnement dans chaque dimension du développement des entreprises.

Vue d’ensemble de la cérémonie d’annonce de la création du centre de soutien aux entreprises de Binh Duong. Photo : VNA



La création du centre contribue à améliorer la qualité et l’efficacité du conseil, du soutien, de la formation, du développement des entreprises et de la promotion des investissements à Binh Duong, a déclaré le directeur adjoint du Département du plan et de l’investissement de Binh Duong, Trinh Hoàng Tuân Anh.

Elle contribue à améliorer l’environnement des affaires à Binh Duong, ainsi que la compétitivité et l’accès aux ressources de développement pour les organisations et les entreprises dans et hors de la province, a-t-il indiqué.

La province de Binh Duong compte actuellement environ 50.000 entreprises avec plus de 1,2 million d’employés venus de la plupart des provinces et villes du pays.

La naissance du centre de soutien aux entreprises de Binh Duong est très significative pour répondre aux besoins de conseil, d’accompagnement et de formation afin d’aider les entreprises à accéder rapidement aux politiques de soutien, s’est félicité le directeur général de la Gia Dinh Group Joint Stock Company, Nguyên Chi Trung.

Elle crée en même temps un environnement des affaires favorable pour attirer des investissements à Binh Duong, contribuant ainsi à améliorer son indice de compétitivité au niveau provincial (PCI), a-t-il ajouté.

Au cours des dix premiers mois de 2021, les investisseurs ont injecté 1,92 milliard de dollars au total dans 59 nouveaux projets, 23 projets existants et 155 projets investis sous forme d’apport de fonds et d’acquisition d’actions.

Jusqu’au 31 octobre, Binh Duong comptait 4.008 projets de 65 pays et territoires avec un capital social total de 37 milliards de dollars, se classant au deuxième rang national en termes d’investissement étranger. – VNA