La plage de Quy Nhon. Photo: VNA

Binh Dinh (VNA) – La province de Binh Dinh (Centre) a lancé un programme de stimulation de la demande touristique axé sur le marché intérieur pour relancer son tourisme durement frappé par l’épidémie du nouveau coronavirus.

Selon les statistiques du Comité populaire de Binh Dinh, au premier trimestre, la province a accueilli 172.340 touristes, en baisse de 54% par rapport à la même période de 2019.



Les arrivées de touristes internationaux se sont établies à 22.292, soit une chute de 30%; et celles de touristes vietnamiens, à plus de 150.000 (-56,2%).



Le tourisme provincial se prépare à une reprise d’activité cet été qui nécessitera une adaptation, notamment au plan sanitaire, comptant sur le marché intérieur pour amortir le choc.



Des packages de voyage incluant billets d’avion, chambres à l’hôtel, visites, repas... ont été proposés, ciblant les jeunes et les familles, en se concentrant sur les particularités des clients vietnamiens.



Les autorités locales ont mis en place des politiques de soutien aux entreprises et salariés telles que fourniture de crédits à taux d’intérêt nuls pour payer les salaires, réduction des taux d’intérêt bancaires, exonération fiscale...



Le président du Comité populaire de Binh Dinh, Hô Quôc Dung, a affirmé que la province stimulera la demande touristique par la réduction des prix des services et la réouverture des circuits notamment vers Phu Yên, Quang Ngai, les Hauts Plateaux du Centre.

Province littorale méridionale du Centre, Binh Dinh est connue en tant que région à même de développer plusieurs types de tourisme, notamment le tourisme écologique maritime, le tourisme d’aventure sur la côte comme sur ses îles, le tourisme écologique de forêts et de lacs, le tourisme culturel et le tourisme MICE. – VNA