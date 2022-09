La Police d'An Giang investige des ressortissants vietnamiens. Photo : gardes-frontières d'An Giang



An Giang (VNA) - La force des gardes-frontières et les agences compétentes de la province d'An Giang dans le delta du Mékong ont reçu le 20 septembre 44 ressortissants vietnamiens qui ont été remis par le Cambodge.



Selon Truong Quoc Hung, chef adjoint du poste-frontière de Tinh Bien, les neuf femmes et 35 hommes étaient entrés illégalement au Cambodge pour travailler dans des casinos. Parmi eux, il y a une personne recherchée par la Police de la ville de Vinh Yen, dans la province septentrionale de Vinh Phuc, a-t-il dit, ajoutant que le poste-frontière détient l'homme recherché pour le remettre à la Police de Vinh Phuc. Les 43 personnes restantes ont été transférées au Bureau de l'immigration de la Police d’An Giang pour effectuer les procédures connexes.

Le 18 août, 40 ressortissants vietnamiens avaient été arrêtés par les gardes-frontières d'An Giang après être entrés illégalement au Vietnam depuis le Cambodge. Ils ont dit avoir fui le travail forcé dans un casino de la commune de Sampeou Poun, district de Kaoh Thom, province de Kandal au Cambodge et avoir traversé la rivière Binh Ghi pour retourner au Vietnam.



En enquêtant sur l'affaire, la Police provinciale a détecté quatre réseaux présumés de trafic d'êtres humains. La Police a également arrêté deux suspects liés à l'affaire. - VNA