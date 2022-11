Des pêcheurs et des gardes-frontières ramassent et enterrent les poissons morts en 2016. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Lors du point presse périodique du ministère des Affaires étrangères, tenu le 3 novembre, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang a déclaré le point du Vietnam devant le fait que certains membres du Congrès américain avaient envoyé une lettre de protestation aux autorités taïwanaises (Chine) précisant que le traitement par le Vietnam de l'affaire de la sarl aciériste Hung Nghiep Formosa n'avait pas satisfaisant.

Elle a souligné que la position constante du Vietnam : protection de l’environnement de vie et de la santé du peuple est l'objectif prioritaire, sans se sacrifier pour la croissance économique.



Selon la porte-parole, le Vietnam élimine résolument les projets qui causent la pollution de l'environnement, assure la qualité de l’environnement de vie, protège la biodiversité et les écosystèmes, construit une économie verte et une économie circulaire, et respectueuse de l'environnement. Concernant l'incident environnemental marin survenu dans quatre provinces du Centre du Vietnam en 2016, le Parti, le gouvernement, le Premier ministre et les vice-Premiers ministres ont dirigé de manière drastique les ministères, les secteurs et localités concernés de déterminer les causes, de déployer de manière synchrone des solutions pour régler cet incident et stabiliser la vie des populations dans les zones touchées. Face à des preuves scientifiques claires, la sarl aciériste Hung Nghiep Formosa a accepté la responsabilité d'indemniser les dommages conformément au règlement et a présenté ses excuses au peuple et au gouvernement du Vietnam.



Sous la direction du Premier ministre, le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement a créé le Conseil de surveillance et le Groupe de surveillance intersectorielle afin de superviser la sarl aciériste Hung Nghiep Formosa dans le règlement des conséquences causées pour l'environnement marin dans quatre provinces du Centre du Vietnam.

Le Conseil de surveillance et le Groupe de surveillance intersectorielle ont régulièrement surveillé et vérifié périodiquement et irrégulièrement les engagements de la société en matière de protection de l'environnement. Le Premier ministre a également pormulgué une décision approuvant le Projet de détermination des dommages, d'indemnisation, de soutien, de restauration de la production et d'assurance de sécurité sociale pour les personnes touchées par l’incident environnemental dans les provinces de Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri et Thua Thien - Hue, a déclaré Le Thi Thu Hang.



Selon le dernier rapport du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement sur les résultats de six ans de mise en œuvre du mécanisme de surveillance intersectorielle, de réparation des violations et de mise en œuvre des engagements, la réparation des violations de la société Hung Nghiep Formosa a été achevée et ses engagements en matière de protection de l'environnement ont été pleinement mis en œuvre. Actuellement, les activités de production la société ainsi que la vie des populations des zones touchées ont été restaurées de manière stable et normale, a ajouté la porte-parole.