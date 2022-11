Singapour, 6 novembre (VNA) - L'activité globale des usines de Singapour a encore chuté en octobre, selon les données de l'Institut des achats et de la gestion des matériaux de Singapour (SIPMM).



L'indice des directeurs d'achat (PMI) a encore baissé de 0,2 point pour afficher un deuxième mois consécutif de contraction à 49,7 en octobre.



Une lecture inférieure à 50 sur l'indice indique une contraction par rapport au mois précédent ; un au-dessus de 50 signifie la croissance. La lecture d'octobre a été attribuée à une contraction plus rapide des indices clés des nouvelles commandes, de la production des usines et des stocks, a déclaré le SIPMM.



Le PMI de l'électronique a glissé de 0,3 point à 49,1 en raison d'une contraction plus marquée des indices clés des nouvelles commandes, des nouvelles exportations, de la production manufacturière, des stocks et de l'emploi.



Selon les analystes, les incertitudes sur l'environnement commercial mondial, couplées à des pressions croissantes sur les coûts, pèsent sur la demande malgré les fêtes de fin d'année.- VNA

