Photo d'illustration : cong thuong.vn

Hanoi (VNA) - Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, l'indice de la production industrielle en février a augmenté de 8,5% en glissement annuel

Il s'agissait du 4e mois consécutif enregistrant la hausse de cet indice. Les industries manufacturières et de fabrication restaient encore le principal moteur de cette croissance.

Selon ledit ministère, la reprise des chaînes d'approvisionnement des industries clés au premier trimestre 2022 contribue à éliminer les obstacles dans la chaîne d'approvisionnement de la production.

Tim Leelahaphan, économiste de la banque Standard Chartered, a déclaré que les activités de production du Vietnam se sont révélées résistantes aux chocs dès que le pays rouvre ses portes.

Par conséquent, le premier trimestre est la période où les usines peuvent revenir à pleine capacité grâce au programme de relance économique opportun du gouvernement, a estimé cet expert.

La reprise se verra plus clairement au début du deuxième trimestre où les commandes seront abondantes et les partenaires refaçonneront la chaîne de production. Le taux de croissance du Vietnam de 6,5% est très positif cette année, a-t-il dit.

Afin de créer une dynamique pour les activités de production dans les mois prochains, selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, il est nécessaire de continuer à assurer un approvisionnement adéquat en matières premières et en énergie pour répondre aux exigences de la production et de la reprise des activités et du développement économique, de dégager des difficultés et des obstacles pour les projets industriels importants, de soutenir au maximum les usines pour maintenir et rétablir la production, développer des projets industriels... -VNA