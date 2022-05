Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - La production des secteurs de l'aquaculture et de la pêche du pays en avril était estimée à 736.400 tonnes, soit une hausse de 2,6% en rythme annuel, selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

La production aquacole, à elle seule, a atteint environ 380.400 tonnes, soit une hausse de 5,8% par rapport à la même période de l'année dernière.



Au cours des quatre premiers mois de l’année, la production de ces secteurs a été d'environ 2,6 millions de tonnes, en hausse de 2,2% sur un an.



Sur ce chiffre, plus de 1,36 million de tonnes sont venus d'aquaculture, soit une augmentation de 5,3% ; et le reste de la pêche, en baisse de 1%.



Ces dernières années, les exportations nationales de produits aquatiques ont atteint près de 9 milliards de dollars par an. Le Vietnam s’efforce de développer durablement ses secteurs de la pêche et de l'aquaculture, tout en protégeant et restaurant ses ressources aquatiques et préservant la biodiversité. -VNA