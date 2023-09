Hanoï (VNA) - À l'invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong , le président des États-Unis Joseph R. Biden , Jr., effectuera une visite d'État au Vietnam les 10 et 11 septembre.Lors d’une interview accordée à la presse, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Ha Kim Ngoc, a affirmé que la prochaine visite du président Joe Biden au Vietnam serait très spéciale. Selon lui, ce sera la première fois qu'un président américain effectuera une visite d'État à l'invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam. La visite aura lieu à l'occasion du 10e anniversaire de l’établissement du partenariat intégral entre les deux pays. En outre, pour la première fois, le président et le vice-président des États-Unis se rendent au Vietnam au cours d'un même mandat.La visite montre que les deux parties attachent une grande importance l'une à l'autre dans leur politique étrangère et dans leur politique pour les régions de l'Asie-Pacifique et de l'Océan Indien en particulier, a estimé Ha Kim Ngoc.Pour les États-Unis, cette visite montre qu'ils attachent de l'importance au régime politique du Vietnam, au rôle du Parti communiste du Vietnam, du secrétaire général Nguyen Phu Trong et des dirigeants vietnamiens. Il s'agit également d'une étape très importante dans les efforts conjoints des deux pays pour réaliser le souhait du Président Hô Chi Minh exprimé dans sa lettre envoyée en février 1946 au président américain Harry Truman, selon lequel le Vietnam coopère pleinement avec les États-Unis.Depuis la normalisation des relations il y a près de 30 ans, les échanges commerciaux entre les deux pays ont connu un développement remarquable et impressionnant, a rappelé le vice-ministre des Affaires étrangères.En 1995, le commerce bilatéral n’a atteint que 450 millions de dollars, en 2022, il s’est élevé à 123 milliards de dollars. Le Vietnam est rapidement devenu le 7e partenaire commercial des États-Unis et le premier partenaire commercial des États-Unis au sein de l’ASEAN. À partir de 2022, les États-Unis sont devenus le plus grand marché d'exportation du Vietnam avec un chiffre d’affaires de 100 milliards de dollars, a-t-il précisé.En matière d’investissement, les États-Unis sont toujours l’un des principaux investisseurs au Vietnam. Jusqu’en 2022, les États-Unis ont investi directement plus de 11 milliards de dollars au Vietnam, sans parler des investissements via des succursales d’entreprises américaines dans un pays tiers, a-t-il ajouté.Ce qui est nouveau par rapport au passé, c'est que certaines entreprises vietnamiennes ont investi aux États-Unis avec des capitaux allant jusqu’à des milliards de dollars, contribuant ainsi à créer des milliers d'emplois pour les travailleurs américains, a-t-il constaté.Pour les temps à venir, Ha Kim Ngoc a indiqué que la coopération dans l’économie, le commerce et l'investissement serait hautement prioritaire, continuant d'être le fondement et le moteur des relations entre les deux pays. Les deux pays se concentreront sur des domaines tels que la coopération pour le développement des infrastructures, la formation de ressources humaines hautement qualifiées, la transition énergétique, l'économie numérique, l'économie verte...Les sciences, les technologies et l'innovation constitueront un domaine de coopération promettant des percées. Les deux pays se concentreront sur la création de plates-formes technologiques numériques, l'application de l'intelligence artificielle, etc. Dans le même temps, la transformation énergétique, la biotechnologie, la santé et les produits pharmaceutiques bénéficieront également de l’attention.Selon le vice-ministre Ha Kim Ngoc, la coopération pour traiter les conséquences de la guerre est un point positif et peut être considérée comme un exemple dans la coopération entre les deux pays. En outre, les deux pays promouvront la coopération dans les activités des forces de maintien de la paix des Nations Unies, la formation en médecine militaire, les secours et le sauvetage, ainsi que l'amélioration des capacités maritimes et aériennes.Au sein des forums régionaux et internationaux, les deux pays renforceront leur coordination, au sein de l'ASEAN, de l'APEC, des Nations Unies et surtout se coordonneront pour relever conjointement des défis mondiaux tels que le changement climatique et la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire, la sécurité des ressources en eau, la sécurité sanitaire...-VNA