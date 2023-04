Premier ministre Petr Fiala. Photo : AFP/VNA

Prague (VNA) - Les médias de la République tchèque ont publié des articles exprimant de grandes attentes concernant la prochaine visite officielle du 20 au 22 avril au Vietnam du Premier ministre Petr Fiala à l'invitation de son homologue vietnamien Pham Minh Chinh, notamment en ce qui concerne la coopération commerciale et les opportunités pour les entreprises tchèques.Selon le président de la Chambre de commerce de République tchèque Vladimir Dlouhy, le Premier ministre Petr Fiala sera accompagné de 30 représentants de grandes groupes et entreprises tchèques, notamment des sociétés d'ingénierie, des fabricants de technologies aéronautiques, des sociétés d'armement et des développeurs de logiciels.Tous les pays asiatiques que le Premier ministre Petr Fiala visitera au cours de sa tournée, dont le Vietnam, ont un grand potentiel et peuvent créer des opportunités pour les entreprises tchèques, a-t-il déclaré.Vladimir Dlouhy lui-même s'attend à rencontrer les dirigeants de la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI). Les entreprises des deux pays tiendront également une séance de travail dans la province septentrionale de Quang Ninh où le constructeur automobile tchèque Skoda envisage de construire une usine. Le Premier ministre Fiala assistera à la cérémonie de mise en chantier de cette usine le 22 avril.Pendant ce temps, l'agence de presse tchèque CTK a écrit que le Vietnam offrait des opportunités aux entreprises tchèques dans l'industrie automobile et un certain nombre d'autres domaines importants.Selon le site Web Vietnamskelisty.cz, le Vietnam est attractif pour les entrepreneurs tchèques avec de nombreuses opportunités commerciales dans divers domaines. Le Vietnam a une économie dynamique, un marché en croissance et un environnement d’affaires constamment amélioré, a-t-il déclaré, ajoutant qu'une main-d'œuvre nombreuse et de faibles coûts de production font du Vietnam une destination idéale pour les fabricants tchèques.Les entreprises tchèques pourraient profiter d'une main-d'œuvre à faible coût et de matières premières de qualité grâce à une industrie textile de plusieurs décennies au Vietnam.