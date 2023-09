La statue du Président Hô Chi Minh et du Président de la République démocratique populaire lao Kaysone Phomvihane représente les relations spéciales entre le Vietnam et le Laos. Photo: VNA

Vientiane (VNA) - A l'occasion du 61e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Laos-Vietnam (5 septembre 1962), les journaux lao Pasaxon et Pathet Lao ont publié le 5 septembre des éditoriaux mettant en lumière la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale Vietnam-Laos, Laos-Vietnam.

Selon le journal Pasaxon (Peuple), porte-parole du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), les relations entre les deux pays sont devenues une fortune inestimable, une force motrice et un facteur le plus important pour assurer la victoire de la révolution dans chaque pays.

Sur la base du respect de l'esprit de l'indépendance, de l'autonomie, de la coopération égale et des bénéfices mutuels, les deux parties ont toujours créé des conditions favorables au développement mutuel, pour la prospérité de chaque pays, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région ainsi que dans le monde, a souligné l'article.



L'article a également rappelé le soutien mutuel à la fois matériel et spirituel entre les deux pays pendant la pandémie de COVID-19, affirmant la tradition des deux nations de se tenir côte à côte, de travailler ensemble pour surmonter rapidement la pandémie, restaurer le développement socio-économique et continuer à se développer de manière durable.

Selon le journal Pathet Lao de l'Agence de presse lao KPL, depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques, le Vietnam et le Laos ont surmonté toutes les difficultés et remporté de glorieuses victoires pour les deux peuples.

L'article a souligné que la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays continueraient à se développer et seraient éternelles. -VNA