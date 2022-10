Hanoi (VNA) - delano.lu et Sputnik ne sont que deux des très nombreux médias internationaux à se déclarer impressionnés par la croissance du Vietnam et par son attractivité vis-à-vis des investisseurs étrangers.

Photo d'illustration. Photo : Quân dôi nhân dân

La croissance du Vietnam, qui est aujourd’hui de 6,5%, est tirée par ses dépenses pour les infrastructures, par ses politiques macroéconomiques pertinentes, par le développement de sa classe moyenne et par la forte attraction qu’elle exerce sur les investisseurs étrangers. C’est ce qu’a constaté le site luxembourgeois delano.lu, pour lequel le principal atout de notre pays n’est autre que sa population jeune et qualifiée. De plus, l’émergence de la classe moyenne, qui consomme beaucoup, est une ressource majeure pour une économie dont 72% des activités visent à satisfaire la consommation domestique, fait remarquer l’auteur de l’article, qui note également que le Vietnam exporte de plus en plus, et pas seulement des produits agricoles. En 12 ans, la part des exportations liées aux technologies a quintuplé pour dépasser les 30%. D’après delano.lu, le Vietnam est en passe de devenir un «exportateur poids-lourd», avec une part de marché en constante augmentation, qui a atteint aujourd’hui 1,6% du marché mondial.

De son côté, l’agence de presse russe Sputnik voit dans le Vietnam une future usine du monde. Elle en veut pour preuve que sur les 190 fournisseurs d’Apple de l’année fiscale 2021, 14% ont installé leur usine au Vietnam. Sputnik cite Nguyên Thanh Yên, un responsable de la Communauté des producteurs de puces électroniques vietnamiens, selon lequel Apple n’a fait qu’emboîter le pas à Nokia et à Samsung, qui se sont implantés dans notre pays depuis longtemps.

D’après Sputnik, l’un des facteurs qui attire les producteurs internationaux, c’est qu’au cours de ces 20 dernières années, le niveau technique de la main d’oeuvre vietnamienne s’est beaucoup amélioré. Nombreux sont les ingénieurs vietnamiens qui participent à des travaux exigeant un niveau technique élevé, tels que la conception de circuits intégrés, fait remarquer l’agence russe.- VOV/VNA