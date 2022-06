Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) - Plusieurs médias cambodgiens prestigieux tels que l'Agence Kampuchea Presse (AKP), Koh Santepheap et DAP-News ont publié des articles sur les changements dans la vie spirituelle et matérielle de la communauté khmère au Vietnam, ainsi que sur la préservation et le développement de son identité culturelle traditionnelle.

"Le gouvernement vietnamien promeut l'amélioration de la vie, la préservation et la promotion de l'identité culturelle des Khmers au Vietnam", tel est le titre d'un article publié sur le site de l'AKP.

L’article a souligné que la région Sud du Vietnam enregistrait actuellement plus de 1,3 million de Khmers, vivant principalement dans le delta du Mékong.

Au fil des ans, le Parti communiste et l'État du Vietnam ont adopté de nombreuses politiques qui accordent la priorité au développement socio-économique dans les zones habitées par les Khmers, grâce auxquelles la vie matérielle et spirituelle de cette communauté s'est constamment améliorée, avec de nombreuses étapes de développement notables.

Il a décrit que ces dernières années, des projets totalisant des millions de dongs ont été mis en œuvre pour soutenir la production et la formation du personnel, construire plus de 90.000 logements et créer des emplois pour plus de 20.000 personnes.

Le taux de familles démunies au sein de cette communauté n'est aujourd'hui que de 25 %, soit une baisse de 3 points par an ; et la croissance annuelle moyenne du Produit intérieur brut (PIB) dans les localités à forte population khmère est passée de 7% en 2007 à 11 % en 2019.

De même, l'article a souligné que l'État du Vietnam soutient les étudiants khmers à travers l'octroi de diverses bourses scolaires.

Selon l'AKP, les autorités vietnamiennes se sont toujours attachées à assurer la santé du groupe minoritaire khmer, à multiplier la publication de produits d'information bilingues vietnamien-khmer et à promouvoir la culture khmère.

Un article du journal électronique DAP-news a cité que dans les provinces méridionales du Vietnam, il y avait plus de 460 temples khmers avec environ 10.000 moines, ce qui représente 25 % du nombre des moines bouddhistes au Vietnam.

Le journal DAP-News a aussi publié un article intitulé "Améliorer la vie matérielle et spirituelle, préserver et promouvoir l'identité culturelle traditionnelle du groupe khmer au Vietnam", qui a souligné que grâce à la politique de maintien de la solidarité entre les religions par le Parti et l'État du Vietnam, le bouddhisme Theravada Khmer avait un développement stable.-VNA