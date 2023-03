Hanoï (VNA) - La presse devra être professionnelle, culturelle et moderne, a déclaré Nguyên Trong Nghia, secrétaire du Comité central (CC) du Parti, chef de la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du CC du Parti, lors de l’ouverture du Festival national de la presse 2023, sous le thème "Solidarité - Professionnalisme - Culture - Créativité", tenue vendredi 17 mars à Hanoï.

Le chef de la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du CC du Parti a exhorté les organes de presse et les journalistes à continuer à bien saisir la Résolution du 13e Congrès national du Parti, les résolutions du Comité central, du Bureau politique et du Secrétariat sur l’édification du Parti, ainsi que les articles et le discours du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong lors de la conférence nationale sur la mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès national du Parti.Chaque organe de presse doit être une agence culturelle, chaque journaliste doit améliorer sans cesse sa propre culture et promouvoir la culture et l'humanité, contribuant à développer une culture vietnamienne avancée et empreinte d'identité nationale, ainsi que le patriotisme et l'aspiration à édifier un pays prospère et heureux, a souligné Nguyên Trong Nghia.

Nguyên Trong Nghia, secrétaire du Comité central (CC) du Parti, chef de la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du CC du Parti, et Vo Thi Anh Xuân, vice-présidente de la République, au stand de la VNA. Photo: VNA



Le Festival national de la presse 2023 réunit 63 associations des journalistes des provinces et grandes villes du pays, 60 organes de presse au niveau central et local, qui présentent sur 87 stands leurs productions marquantes de 2022 et du premier trimestre 2023.Cet événement est animé par l’Association des journalistes vietnamiens et le Comité populaire de Hanoï en collaboration avec la Commission de la sensibilisation des masses du Comité central du Parti, le ministère de l’Information et de la Communication et le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.En outre, le public a l’occasion de visiter les stands d’exposition thématiques du journal « Nhan Dan » (Peuple), de la Télévision nationale du Vietnam, de la Voix du Vietnam, de l’Agence vietnamienne d’information, du ministère de l’Information et de la Communication...Le festival est un événement important de la presse nationale pour célébrer les grandes réalisations du pays, mettre en relief les contributions et le développement vigoureux de la presse révolutionnaire, et mettre en avant des productions journalistiques de tout le pays.Il vise également à renforcer les échanges et les rencontres entre les journalistes et le public, et à honorer les contributions d’individus, d’organisations et d’entreprises en faveur du journalisme révolutionnaire du Vietnam.Le Festival national de la presse 2023 se prolonge jusqu’au 19 mars. -VNA