Berlin (VNA) - Aucun autre pays de taille comparable au monde n'a acquis autant de liberté économique que le Vietnam depuis 1995, selon le site web allemand sur l'économie et la finance wallstreet-online.de.Selon l'indice de liberté économique de 2023 sur 176 pays et territoires classés par la Heritage Foundation, le Vietnam figure au 72e rang avec 61,8 points. C’est un gain de 1,2 point par rapport à l’année dernière. Le Vietnam se classe au 14e rang sur 39 pays d'Asie-Pacifique et son score global est supérieur aux moyennes mondiale et régionale.Cependant, ce qui est important n'est pas le classement actuel, mais le changement : il n'y a aucun autre pays de taille comparable dans le monde qui a acquis autant de liberté économique que le Vietnam depuis 1995. En 1995, année où l'indice a été créé, le Vietnam n'a eu que 41,7 points. Depuis lors, il a gagné 20 points.La Heritage Foundation a apprécié les changements profonds de l’économie vietnamienne qui est de plus en plus orientée vers le marché à mesure qu'elle s'intègre progressivement dans le système mondial de commerce et d'investissement. Les réformes comprennent la privatisation partielle des entreprises publiques, la libéralisation du commerce et la reconnaissance croissante des droits de propriété privée.