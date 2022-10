La présidente singapourienne, Halimah Yacob, s'informe du modèle du parc industriel VSIP Bac Ninh. Photo: VNA



Bac Ninh (VNA) – Dans le cadre de sa visite au Vietnam, la présidente singapourienne, Halimah Yacob, s’est rendue le 18 octobre au parc industriel VSIP dans la ville de Tu Son, province de Bac Ninh (Nord).

Appréciant le développement du groupe VSIP au Vietnam, la présidente Halimah Yacob a discuté avec les représentants du groupe de ses activités au Vietnam, dont Bac Ninh.



Selon le secrétaire du Comité provincial du Parti, Nguyen Anh Tuan, Singapour est le 3e plus grand investisseur à Bac Ninh avec plus de 55 projets cumulant 1,98 milliard de dollars, représentant 8,65% du montant total des capitaux étrangers dans cette province.



A cette occasion, le secrétaire du Comité provincial du Parti de Bac Ninh a émis le souhait que la présidente singapourienne crée des conditions propices pour encourager davantage d’entreprises de son pays à venir investir dans la localité vietnamienne, notamment celles des domaines de transition numérique et énergétique…

Le groupe VSIP investit dans 11 projets d'infrastructures de parcs industriels - urbains dans huit villes et provinces du pays. D'une superficie totale de 10.000 ha, ces projets attirent plus de 900 investisseurs de 30 pays, avec un fonds d’investissement total de plus de 17 milliards de dollars. Dans la province de Bac Ninh, VSIP investit dans deux parcs industriels, à savoir VSIP Bac Ninh dans la ville de Tu Son et VSIP Bac Ninh II dans le district de Yen Phong.-VNA