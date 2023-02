Hanoï, 28 février (VNA) - La présidente par intérim Vo Thi Anh Xuan a félicité l'Académie de garde-frontière du Vietnam, à l’approche du 64e anniversaire de la journée traditionnelle des gardes-frontières du Vietnam (le 3 mars) et du 34e anniversaire de la Journée nationale de la défense frontalière.

La présidente par intérim Vo Thi Anh Xuan travaille avec l'Académie de garde-frontière du Vietnam. Photo : VNA

S'exprimant lors de la séance de travail, le 28 février à Hanoï, Vo Thi Anh Xuan a salué l’Académie pour ses réalisations au cours des six dernières décennies, en particulier ses importantes contributions à l'éducation, la formation, la construction et la défense et aux missions internationales.L'Académie de garde-frontière du Vietnam a amélioré la qualité et l'efficacité de la formation, de la science, de la technologie et de la coopération internationale avec le Laos, le Cambodge et la Russie tout en menant avec succès des recherches sur des centaines de sujets théoriques et pratiques précieux, a-t-elle déclaré.La dirigeante a demandé à l’Académie de se renforcer sur le plan politique et idéologique, de renouveler les méthodes d'enseignement et d'étude, de protéger les frontières nationales dans le contexte de la quatrième révolution industrielle, de prêter attention à la formation des officiers dans les zones reculées et montagneuses et des enfants des minorités ethniques dans les régions frontalières et zones insulaires, ainsi que d'élargir la coopération internationale.Elle a également mis l’accent sur le renforcement d’un contingent d'officiers et d'enseignants capables de répondre à toutes les exigences de la nouvelle situation.La présidente par intérim a souhaité que l’Académie soit à la pointe de la recherche et de la prospective, notamment la recherche scientifique pour donner des conseils pertinents aux dirigeants du Parti, de l'Etat et de l'armée sur la stratégie de protection nationale dans la nouvelle situation.- VNA